Pobjeda Lokomotive u derbiju začelja, Šibenik u dubokoj krizi

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Nogometaši Lokomotive pobjegli su s dna ljestvice HNL-a gostujućom 3-0 (0-0) pobjedom protiv Šibenika na Šubićevcu.

Strijelci su bili Duje Čop (50), Art Smakaj (79) i Dušan Vuković (84).

Nakon bezličnog prvog poluvremena u kojem je jedini zanimljivi događaj bio udarac Goričana s 20-ak metara u 30. minuti koji je završio u vratnici, u nastavku je Lokomotiva u potpunosti dominirala terenom.

Već u 50. minuti gosti su stigli do prednosti, Goričan je ovoga puta bio asistent, on je s lijeve strane ubacio loptu u peterac gdje je iskusni Čop prvi stigao do lopte i proslijedio ju u mrežu.

Jedinu pravi priliku za poravnanje domaći su imali u 65. minuti kada je nakon greške Dajčera do lopte stigao Santini, ali umjesto čvrstog udarca on se odlučio na lob iz dobre pozicije te prebacio vrata.

Kazna je stigla u 79. minuti. Nakon duge akcije Lokomotive, priliku za otklanjanje opasnosti ispred svog gola dobio je Prekodravac, ali on je oklijevao u svom kaznenom prostoru pa mu je loptu oteo Mudražija i dodao Smakaju. Udarac gostujućeg veznjaka sa 10-ak metara na putu prema golu pogodio je Gržana i prevario Đakovića te odsjeo u mreži.

Konačni rezultat postavio je Vuković u 84. minuti rutinski završivši protunapad i okrunivši lijepo proigravanje Smakaja.

Lokomotiva je ovom pobjedom skočila na šesto mjesto sa 12 bodova, koliko ima i osmi Šibenik, a isti bodovni učinak ima i sedma Istra 1961.

Na vrhu je Hajduk sa 27 bodova, tri više od druge Rijeke, a četiri od trećeg Dinama.