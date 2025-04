Perković: Nemamo Petkovića za Šibenik, a u svlačionici su sada i osmijesi

Podijeli :

Privremeni trener Dinama, Sandro Perković, najavio je okršaj sa Šibenikom.

Dinamo gostuje u Šibeniku u četvrtak od 18 sati u sklopu 30. kola HNL-a.

“Igramo protiv momčadi, koja se grčevito bori za ostanak. Svjesni smo da nas čeka teška utakmica, s Rijekom su odigrali neriješeno, egal na Poljudu, pobijedili suvereno Istru i Osijek, govori to dovoljno kakav je suparnik. Maksimalno ih respektiramo, imaju odličnu momčad i trenera. Ali, imamo kvalitetu, iako imamo problema s bolesti i ozljedama, vjerujem da ćemo biti pravi na Šubićevcu”, rekao je Perković i otkrio s kakvim se problemima nosi:

“Otpao je vjerojatno Bruno Petković, posljedica je to utakmice s Osijekom, nije se uspio oporaviti. Viroza je zahvatila pet-šest igrača, danas je bolje nego jučer, bit će u četvrtak i bolje. Kevin se vratio treningu, vidjet ćemo hoćemo li ga odmah koristiti.”

Sustav s trojicom u zadnjoj liniji?

“Kao što sam rekao, to je luksuz da radite s vrhunskim igračima i sustavi se mogu mijenjati unutar utakmice, a da se ne naruši stabilnost. Pripremamo se za Šibenik kao i za sve druge, prema tome ćemo pripremiti taktiku.”

Hoće li loš teren u Šibeniku biti problem za Dinamo?

“Teren može biti problem za povezanu igru, ali sve može biti problem ako niste jaki u glavi. Ako uđemo kako treba, ne bi trebalo biti problema.”

Je li Fabiju Cannavaru govorio možda o promjeni formacije ili poziciji igrača?

“Vidim da se to potencira… Stožer Fabija Cannavara funkcionirao je kao i svi, glavni trener je taj koji odlučuje. Mi ostali dajemo neke svoje ideje, a na njemu je hoće li to uvažiti. Tako je bio i s Fabijom i svim drugim trenerima.”

Kako je bio prihvaćen povratak Zvone Bobana u svlačionicu?

“Nisam s igračima pričao o Bobanu, fokus je samo na Šibeniku. Naravno da ja pozdravljam dolazak gospodina Bobana, on je istinska legenda i to je velika stvar za Dinamo i hrvatski nogomet. To može biti samo dodatan plus za momčad.”

Perković je otkrio da je pričao s Bobanom.

“Razgovarao sam s njim u dva navrata. Ne predugački, ali bili su to kvalitetni, nogometni razgovori. On mi je bio jedan od idola i drago mi je da smo razgovarali. Znate ga osobno i bolje nego ja, znate da je sportaš i optimist, naravno da je optimist i za ovu sezonu.”

Rijeka i Hajduk zabili su u zadnjim minutama utakmica.

“U tom trenutku sam radio analizu Osijeka, nisam gledao utakmice. Uvijek se više fokusiram na nas i idućeg protivnika, gledat ću Hajduk i Rijeku prije naših međusobnih utakmica.”

Vidi li se kao prvak?

“Vidim se samo sutra na Šubićevcu, uz maksimalnu koncentraciju na tu utakmicu. Pa ćemo vidjeti kamo će nas to dovesti.”

Koliko je pobjeda protiv Osijeka utjecala na igrače, je li pozitivnija atmosfera u svlačionici?

“Utakmica s Osijekom možda ne znači puno ovako na prvi pogled, jer smo još uvijek treći. Ali puno je značila za momčad. Vidjeli smo i neke osmijehe, kojih ranije bilo. Vide se pomaci, ali to nam ništa neće značiti ako ne nastavimo s pobjedama. Jer to je Dinamo!”