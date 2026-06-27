Perišić: Luka i ja guramo jedan drugoga

Kapetan Luka Modrić je protiv Paname upisao 200. utakmicu za Hrvatske, no nekako je ispod radara prošao podatak kako je Ivan Perišić stigao do jednako impresivne brojke od 156 nastupa u dresu "Vatrenih".

Samo Modrić ima više nastupa u hrvatskom dresu od njega. Perišić je i drugi strijelac reprezentacije s 38 golova, sedam manje od vodećeg Davora Šukera.

“Perija” je za reprezentaciju debitirao u ožujku 2011. protiv Gruzije, a prvi gol je zabio u rujnu 2012. protiv Belgije u kvalifikacijama za SP 2014.

Ovo je njegov već osmi veliki turnir, pri čemu četvrto Svjetsko prvenstvo (2014, 2018, 2022, 2026), a sudjelovao je i na četiri EURO-a (2012, 2016, 2020, 2024).

“Rekao sam i prije da Luka i ja guramo jedan drugoga. Vidimo i po drugim sportovima, po drugim igračima, da su se granice pomaknule i uz naporan radi i odricanje, te glad koja je još u nama, može se doći do brojki. Glad je još tu, radi se svaki dan, tu sam već godinama. Što izbornik odluči ja ću igrati, igrao sam na dosta pozicija.”

Perišić se potom okrenuo idućem suparniku.

“Ova dva, tri dana više je bio fokus na rekuperaciju od prošle utakmice. Tako da nismo imali puno vremena za trening i analizu. Večeras ćemo imati video analizu. Idemo po prolaz, znamo što nam treba. Ali svakako moramo igrati puno bolje nego što je bilo u prve dvije utakmice,” kazao je dodavši:

“Gledali smo ove dvije utakmice Gane koliko smo stigli, dobra su ekipa, kompaktna. Igrali su dvije utakmice, malo više niski blok. Vidjet ćemo kako će biti sutra, pošto su već prošli skupinu, možda budu nešto mijenjali, moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri. Mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti.”

Perišić je u dresu “Vatrenih” igrao protiv Kameruna, Nigerije, Maroka, Senegala... Sve smo te utakmice dobili uz jedan remi.

“Baš smo to prije neki dan komentirali, igrali smo protiv dosta ekipa u zadnjih desetak godina. Svi rezultati su bili pozitivni. Nadam se da će ostati i ovaj put i da ćemo igrati dobru utakmicu kao što je bilo protiv ostalih ekipa.

Osvrnuo se i na mlade koji dolaze.

“Imamo puno kvalitete u ekipi. Ja mislim da na neki način imaju sreće što smo mi ostali toliko dugo u reprezentaciji da vide kako se odnosimo prema svetom dresu i što radimo da promoviramo Hrvatsku na najbolji mogući način. Sada je na njima da oni, kad mi više ne budemo tu, da preuzmu i da vode Hrvatsku dalje u nove pobjede,” zaključioi je.