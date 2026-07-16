Skandal nakon polufinala: Argentincima prijeti visoka kazna FIFA-e zbog transparenta

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell APTOPIX via Guliver

Reprezentacija Argentine suočava se s disciplinskim postupkom krovne svjetske nogometne organizacije (FIFA) nakon što su njezini igrači burnu pobjedu u polufinalu Svjetskog prvenstva protiv Engleske proslavili razvijanjem transparenta s političkom porukom o Falklandskim otocima.

Aktualni svjetski prvaci kreirali su dramatičan preokret u Atlanti, postigavši dva pogotka u samoj završnici za slavlje od 2:1 protiv izabranika Thomasa Tuchela, čime su osigurali nedjeljno finale protiv Španjolske.

Tuchel o otkazu: ‘Neuspjeh? Mnogi su ispali prije polufinala’ Scaloni: Nismo svjesni što smo napravili Argentina preokrenula protiv Engleske i izborila finale! Pogledajte golove

Međutim, nakon posljednjeg zvižduka slavlje je palo u drugi plan. Argentinski nogometaši na terenu su razvili transparent s natpisom “Las Malvinas son Argentinas” (“Falklandi su argentinski”), što je izravna politička poruka vezana uz dugogodišnji teritorijalni spor između Velike Britanije i Argentine oko otočja u jugozapadnom Atlantiku.

Ovo nije prvi put da Gaučosi koriste nogometni teren za slanje ovakvih poruka. FIFA je još 2014. godine kaznila Argentinski nogometni savez s 20.000 funti nakon što su igrači uoči prijateljske utakmice protiv Slovenije razvili identičan transparent, uz objašnjenje da je prekršeno pravilo o zabrani političkih poruka i nedoličnom ponašanju momčadi.

Ulje na vatru dolila je i potpredsjednica Argentine, Victoria Villarruel, koja je nakon utakmice na društvenoj mreži X objavila video argentinskih vojnika uz poruku:

“Ovo nije bila samo još jedna obična utakmica. Falklandi su argentinski. Zabranili su unijeti transparente na stadion, ali su zaboravili da ih nosimo u krvi i u srcima.”

Villarruel je uoči same utakmice izjavila i kako je ovo polufinale prilika da se “osvajači postave na svoje mjesto”. Argentinski nogometaši su pjesme o Falklandima, uz spominjanje ikona Diega Maradone i Lionela Messija, pjevali još u osmini finala nakon pobjede nad Egiptom (3:2).

Za razliku od svojih igrača i političkog vrha, argentinski izbornik Lionel Scaloni uoči utakmice je apelirao na razum i pokušao odvojiti sport od politike:

“Ovo je nogometna utakmica. Ne mogu miješati te stvari, ponajprije iz poštovanja prema svemu što se dogodilo prije toliko godina. Bio je to vrlo tužan period naše povijesti i tu ne možemo ništa promijeniti. Naravno da se sjećamo tih ljudi, ali ovo je sport i ne bismo trebali brkati pojmove.”

Podsjetimo, sukob dviju nacija oko otočja udaljenog 300 milja od istočne obale Argentine trajao je od travnja do lipnja 1982. godine. U 74 dana rata poginulo je 655 argentinskih i 255 britanskih vojnika, kao i tri civila s otoka. Zbog povijesnih tenzija, ovo je polufinale u Atlanti – u kojem su prolaz Argentini donijeli kasni golovi Enza Fernandeza i Lautara Martineza – osiguravao znatno veći broj pripadnika osiguranja nego inače.