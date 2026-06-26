Hrvatska reprezentacija stigla u Philadelphiju uoči ključnog susreta na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Philadelphiju gdje je u subotu očekuju odlučujući ogled protiv Gane u borbi za plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Za razliku od Dallasa i Toronta u koje su putovali zrakoplovom, Vatreni su u “Philly” stigli autobusom pod policijskom pratnjom.

Od hotela u Alexandriji do Philadelphije ima oko 240 kilometara. Reprezentacija je smještena u samom srcu grada, u hotelu The Notary u blizini Independence Halla, Zvona slobode, Gradske vijećnice, tržnice Reading Terminal i Kongresnog centra.

Ispred hotela dočekalo ih je mnoštvo navijača, do sada najviše. Atmosfera je bila odlična, kao uvod u spektakl koji nas očekuje za nešto više od 24 sata.

Policija je blokirala cijelu ulicu, a najviše problema imao je vozač autobusa s ulazom u ulicu pored hotela.

Vatrene sada očekuje trening, a potom i medijske obveze na stadionu Lincoln Financial Field, domu Philadelphia Eaglesa.

Utakmica je na rasporedu u subotu u 17 sati po lokalnom vremenu. Hrvatska posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama dočekuje na trećem mjestu s tri boda, bod manje od Engleske i Gane, dok je Panama na nuli.

Plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva osigurat će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine, te osam najboljih trećeplasiranih ekipa.