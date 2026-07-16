Sin nogometaša koji je Argentini donio naslov svjetskog prvaka ušao u polufinale ATP Umaga

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Gregorio Gastaldi Llames Massini IPA Sport via Guliver Images

Argentinac Roman Burruchaga plasirao se u polufinale ATP teniskog turinira Umagu nakon što je u četvrtfinalnom ogledu porazio sunarodnjka Camila Uga Carabellija sa 6-2, 2-6, 6-3.

Nakon što je u pobijedio prvog nositelja Flavija Cobollija rezultatom 6-2, 6-4, Burruchaga je nastavio pobjednički niz i protiv svog sunarodnjaka.

U odlučujućem, trećem setu, Burruchaga je napravio break za 4-2, no Carabelli je odmah uzvratio vrativši izgubljeni servis. No, Burruchaga je potom napravio novi break, a zatim obranio servis za 6-3 i pobjedu.

Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga Burruchagina pobjeda nakon što je bio bolji i u Rio de Janeiru.

“Gaučo”, čiji je otac slavni argentinski nogometaš Jorge Burruchaga (čovjek koji je postigao odlučujući gol u finalu SP-a 1986.), će u polufinalu igrati protiv 21-godišnjeg Španjolca Daniela Meride koji je pobijedio Francuza Titouana Drogueta od 6-1, 6-3.

Za samo jedan sat i tri minute igre Merida, 82. tenisač s ATP ljestvice, osigurao je prolaz među četiri najbolja ove godine na umaškoj zemlji, a dan ranije je mladi španjolski tenisač nadigrao i trećeg nositelja Tomasa Etcheverryja.

U prvom setu Merida je napravio čak tri breaka, dok mu je u drugom bio dovoljan samo jedan, kojeg je napravio kod vodstva 3-2.

U četvrtfinalu snage će odmjeriti i Španjolac Alejandro Davidovich Fokina i Slovak Alex Molčan, te BiH igrač Damir Džumhur i Talijan Matteo Arnaldi.