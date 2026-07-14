Bilić: Ćorluka neće biti u stožeru, s Modrićem sam u stalnom kontaktu

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je podijelio prve dojmove nakon službenog povratka na klupu Vatrenih, točno 20 godina nakon što je prvi put preuzeo nacionalnu vrstu.

Bilić se osvrnuo na pritisak javnosti, potencijal momčadi te ključna kadrovska pitanja koja intrigiraju domaće navijače.

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Jedna od glavnih tema u nogometnim krugovima jest daljnja reprezentativna budućnost kapetana Luke Modrića. Novi izbornik potvrdio je da je kontakt već uspostavljen.

“S Lukom sam pričao već, mi smo u stalnom kontaktu, ali što se tiče ove aktualne teme stare par dana, već sam rekao da je moja želja, a vjerujem i svih Hrvata koji prate nogomet, da Luka Modrić nastavi igrati za reprezentaciju. Čuli smo se, mi smo u kontaktu i dogovorili smo se, ali nema smisla o tome pričati ovako sada”, rekao je Novu TV.

Upitan o odnosu s bivšim izbornikom Zlatkom Dalićem, Bilić je najavio gospodski potez čim se slegne početna medijska prašina.

“Red je da se ja javim njemu i to ću i napraviti kad mi prođe ova gungula. Moj cilj zašto sam došao je veliki rezultat s Hrvatskom. Imao sam par razloga i motiva, jedan od njih je stabilnost HNS-a i hrvatske reprezentacije, broj dva je potencijal i kvaliteta ekipe koja je sada tu, a tri su rezultati koje Hrvatska ima cijelo vrijeme uz onih par puta kad smo bili blizu pa su izostali.”

Bilić je otvoreno priznao da je dulje vrijeme priželjkivao povratak na izborničku funkciju, no cijela je priča realizirana tek nakon Dalićeva odlaska.

“Tu nema nikakvog skrivanja, jer je apsolutno bilo sve čisto. To je bilo, ima ja mislim, od onog Eura prije dvije godine, kad smo ispali od Italije. Pa tad je to krenulo… Međutim, to se svelo na dva ručka u Zagrebu i tri razgovora, a dva u vezi tih ručkova. Znači da se nađemo… Bila je ta priča, do mene su dolazili signali od nekih ljudi oko Saveza, ali uvijek, od prvog dana do zadnjeg dana su bili u stilu: ‘Ako i kada Zlatko ode’.”

Kada je riječ o igračima iz domaćeg prvenstva, posebno o Dinamovom trojcu kojeg čine Josip Mišić, Dion Drena Beljo i Luka Stojković, novi izbornik naglašava da nitko tko posjeduje kvalitetu neće biti izostavljen. Ipak, po pitanju formiranja stručnog stožera ostao je tajnovit.

“Ne bih o stručnom stožeru dok ga ne oformim i dok se ne oformi. Neki od tih ljudi su bili sa mnom u reprezentaciji dok smo bili prvi put, neki nisu bili, ali su me pratili u zadnjih par klubova koje sam vodio.”

Na izravno pitanje hoće li dio novog stručnog stožera biti i legendarni reprezentativac Vedran Ćorluka, Bilić je kratko i rezolutno odgovorio:

“Ne.”

Iako je primarni i dugoročni cilj ostvarivanje velikog rezultata na Europskom prvenstvu 2028. godine, Bilić ističe da se elitno natjecanje koje slijedi na jesen neće koristiti isključivo za eksperimentiranje.

“Nećemo ignorirati Ligu nacija. Nama je cilj veliki rezultat na Europskom prvenstvu 2028. godine, ali nećemo ignorirati Ligu nacija.”