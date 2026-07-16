Tuchel iznenadio izjavom: ‘Ni Engleska ni Francuska ne žele igrati utakmicu za treće mjesto’

Podijeli :

AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Image

Engleski izbornik Thomas Tuchel nije skrivao razočaranje nakon poraza od Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva. Osim ispadanja iz borbe za naslov, posebno je kritizirao utakmicu za treće mjesto, koju smatra potpuno nepotrebnom jer, kako kaže, ni Engleska ni Francuska u njoj ne žele sudjelovati.

Argentina je u srijedu slavila 2:1 nakon preokreta i tako spriječila Englesku da izbori svoje prvo svjetsko finale još od 1966. godine. Umjesto borbe za naslov, Engleze sada čeka ogled s Francuskom za brončanu medalju.

Njemački stručnjak smatra da je teško pronaći motivaciju za susret u kojem više nije moguće osvojiti najvrjedniji trofej, pogotovo nakon emotivno i fizički iscrpljujućeg polufinala.

“Nitko od naših igrača i nitko od francuskih igrača ne želi igrati ovu utakmicu. Oni žele igrati finale. Dali smo sve da to postignemo. Svi igraju da bi osvojili Svjetsko prvenstvo, ali tako je to. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo to profesionalno”, rekao je Tuchel novinarima nakon poraza.

Unatoč velikom razočaranju, engleski izbornik smatra da se plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta ipak mora gledati kao značajan rezultat. Naglasio je da su mnoge nogometne velesile natjecanje završile i prije polufinala, iako priznaje da u ovom trenutku to nikome u reprezentaciji nije utjeha.

“Morat ćemo čekati četiri godine prije nego što ponovno sudjelujemo na Svjetskom prvenstvu. Plasman u polufinale je već postignuće samo po sebi, naravno. Mnoge velike nogometne nacije ispadaju prije polufinala. To je postignuće, ali nitko to trenutno ne želi čuti, uključujući i mene, jer smo vrlo zahtjevni prema sebi”, podsjetio je novinare.

Iako je otvoreno poručio da nije pobornik utakmice za treće mjesto, Tuchel od svoje momčadi očekuje profesionalan pristup i dobru reakciju nakon bolnog poraza. Dvoboj s Francuskom vidi kao priliku da Engleska pokaže karakter prije završetka turnira.

“Važno je da se oporavimo i reagiramo. To je ono što morate učiniti na najvišoj razini sporta i to ćemo učiniti”, zaključio je.

Pobjeda protiv Francuske donijela bi Engleskoj treće mjesto na Svjetskom prvenstvu i najbolji rezultat na turniru odigranom izvan domaćeg tla, što bi barem djelomično ublažilo razočaranje nakon propuštene prilike za ulazak u finale.