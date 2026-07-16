Yamal se nije pojavio na treningu Španjolske, evo o čemu se radi

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Diego Simon Photo Players Images Magara Press via Guliver

Izostanak španjolske zvijezde zabrinuo je navijače.

Najveća zvijezda španjolske reprezentacije Lamine Yamal nije sudjelovao na današnjem momčadskom treningu uoči finala Svjetskog prvenstva protiv Argentine.

Ta je informacija nakratko zabrinula navijače Furije ali…

Prema pisanju španjolskih medija, Yamal je trenirao odvojeno od ostatka momčadi prema posebnom programu, a na lijevom bedru imao je zaštitni zavoj. Razlog tome je opterećenje nakon polufinala protiv Francuske, u kojem je završnicu utakmice odigrao s određenim tegobama.

Marca, AS i Mundo Deportivo navode kako nema razloga za paniku te da nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi. Stručni stožer izbornika Luisa de la Fuentea ne želi riskirati s 19-godišnjim nogometašem Barcelone pa je odlučeno da preskoči zajednički trening kako bi potpuno spreman dočekao nedjeljno finale.

U istom je režimu radio i desni bek Pedro Porro, dok su ostali reprezentativci normalno odradili trening.

Španjolska će u nedjelju na stadionu MetLife u New Jerseyju igrati protiv Argentine za naslov svjetskog prvaka, a očekuje se da će Yamal biti u početnoj postavi ako ne dođe do nepredviđenih komplikacija.

Utakmica počinje u 21 sat.