Znate li koji klub treći put zaredom ima najviše igrača u finalu SP-a? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

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Leo Barrilari via Guliver

Atletico Madrid prošle sezone nije uspio osvojiti nijedan trofej. U finalu Kupa kralja ostao je bez naslova, a potom je ispao i u polufinalu Lige prvaka. Ipak, njegovi nogometaši imaju važnu ulogu na aktualnom Svjetskom prvenstvu te će biti najzastupljeniji klub u nedjeljnom finalu između Argentine i Španjolske.

Čak devet igrača madridskog kluba nalazi se u sastavima dviju reprezentacija koje će se boriti za naslov svjetskog prvaka. U redovima Argentine to su Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Thiago Almada i najbolji igrač Atletica Julián Álvarez. Za Španjolsku nastupaju Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena i novo pojačanje kluba Alejandro Grimaldo.

Posebno je zanimljivo da će Atletico treći put zaredom biti klub s najvećim brojem igrača u finalu Svjetskog prvenstva. Isto se dogodilo i na prethodna dva Mundijala, u Kataru 2022. i Rusiji 2018.

U finalu između Argentine i Francuske prije četiri godine Atletico je imao četvoricu predstavnika. Za Francusku je igrao Antoine Griezmann, dok su argentinske boje branili Rodrigo De Paul, Nahuel Molina i Ángel Correa.

I u finalu Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., u kojem su se sastali Hrvatska i Francuska, Atletico je imao snažnu zastupljenost. Za Francuze su igrali Antoine Griezmann, Lucas Hernández i Thomas Lemar, dok je hrvatski predstavnik bio Šime Vrsaljko.

Tri uzastopna finala Svjetskog prvenstva i ukupno 17 nogometaša Atletica u njima – impresivan podatak za madridski klub.