Engleski mediji nakon poraza: “Kakav glup trenutak za povlačenje.”

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AP Photo/Rebecca Blackwell)

Engleski mediji teško su podnijeli ispadanje reprezentacije u polufinalu Svjetskog prvenstva, a najveći dio kritika usmjeren je prema izborniku Thomasu Tuchelu i njegovoj odluci da se Engleska nakon vodstva povuče protiv Argentine.

Sky Sports ističe kako je Tuchel prerano promijenio pristup utakmici.

“Jedan trener opet je prerano otišao u previše defenzivan pristup i bio kažnjen zbog toga”, navodi se u jednoj od analiza Sky Sportsa.

Navijači su također žestoko kritizirali engleskog izbornika, tvrdeći da je “dao utakmicu Argentini svojim lošim taktikama” i dopustio Lionelu Messiju i suigračima da preuzmu potpunu kontrolu na engleskoj polovici terena.

“Ukloniti Ricea pa odmah primiti gol? Slučajnost? Ne bih rekao”, stoji u jednom komentaru, dok drugi zaključuje:

“Kakav glup trenutak za povlačenje.”

Mnogi su povukli paralelu s ranijim neuspjesima Engleske na velikim natjecanjima.

“Zabijemo prvi i onda se povučemo. To ne funkcionira već desetljeće”, poručili su nezadovoljni navijači.

The Sun: “Messi srušio engleski san”

Britanski tabloid The Sun smatra da je Englesku zaustavio najbolji igrač svoje generacije.

“Na kraju, nije bilo suđeno”, piše The Sun, ističući da su Engleze srušili “vjerojatno najveći igrač svih vremena”, aludirajući na Lionela Messija.

“Neće biti bajke u New Yorku za Tuchela i Englesku, niti prilike da prekinu 60 godina čekanja”, dodaje tabloid.

Posebno naglašavaju bolan način poraza jer je Engleska vodila sve do završnice susreta, pa ostaje pitanje kako će se momčad psihološki oporaviti za utakmicu za treće mjesto.

Daily Mail: “Brutalan slom Engleske u polufinalu”

Daily Mail poraz je opisao kao novi težak udarac engleskom nogometu.

“Razorno, jednostavno razorno”, piše Daily Mail, povlačeći paralelu s ranijim polufinalnim porazima Engleske na svjetskim prvenstvima 1990. i 2018. godine.

“Nema slave kao 1966., čekanje se nastavlja”, dodaju.

Navode kako među navijačima vladaju bijes i frustracija, uz tvrdnje da je momčad “pukla pod pritiskom”. Kritiziraju i način na koji je Engleska dopustila Argentini da preuzme inicijativu.

“Način na koji su ih pustili da napadaju potpuno je promijenio utakmicu”, zaključuje Daily Mail.

Engleski mediji teško su podnijeli ispadanje reprezentacije u polufinalu Svjetskog prvenstva, a najveći dio kritika usmjeren je prema izborniku Thomasu Tuchelu i njegovoj odluci da se Engleska nakon vodstva povuče protiv Argentine.

Independent naglašava kako je Argentina još jednom pokazala karakter u završnici velikog natjecanja.

“Argentina je još jednom napravila povratak u posljednji trenutak i izborila drugo uzastopno finale Svjetskog prvenstva”, piše Independent.

Engleska je ponovno ostala bez prolaska u završnicu, unatoč tome što je dugo bila u igri.

“To jednostavno nije bilo dovoljno protiv trenutno najbolje momčadi na svijetu”, zaključuje Independent.