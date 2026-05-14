Perez dobio konkurenta na prijevremenim izborima za predsjednika

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Španjolski poduzetnik Enrique Riquelme Vives poslao je u srijedu navečer pismo Realovom predsjedniku Florentinu Perezu u kojem ga je izvijestio da se želi kandidirati na predsjedničkim izborima zakazanima za ovaj mjesec.

Perez, koji je dan ranije najavio raspisivanje izvanrednih izbora u Real Madridu, trebao bi tako imati konkurenta prvi put nakon 22 godine.

Riquelme Vives, 37-godišnji vlasnik i predsjednik španjolske solarne kompanije Cox Energy, pozvao je 79-godišnjeg Pereza na razgovor. Zatražio je dovoljno vremena za organiziranje kampanje kako bi članovima, ujedno vlasnicima Real Madrida, predstavio svoje planove.

“Naš klub, nakon gotovo 20 godina bez participativnog izbornog procesa u kojem se pozivaju članovi da zajedno grade Real Madrid, propisuje rokove koji nisu u skladu s promicanjem sudjelovanja i slušanja, što zahtijevaju moderne demokracije“, napisao je u pismu poslanom iz Meksika, u kojem se trenutačno nalazi.

Perez, premda mu mandat istječe tek za tri godine, u utorak je iznenađujuće najavio prijevremene izbore. Rekao je da će biti organizirani unutar dva tjedna. Tom prilikom je optužio Vivesa da “iz sjene” i preko medija ruši njega i Real Madrid.

Klub je izvijestio da se kandidature mogu dostaviti od danas do 23. svibnja.

“Neka se (na izborima) pojavi tko god želi. Ja ne poznajem tog gospodina (Riquelme Vivesa)”, rekao je Perez u srijedu navečer tijekom intervjua na televiziji La Sexta.

Mediji su još 2021. bili predstavili Vivesa kao mogućeg kandidata, ali on se tada ipak nije kandidirao.

O njegovom poslanom pismu Perez je rekao: “Ja nisam tražio više vremena da pribavim jamstva.”

Naime, kandidat za predsjednika Real Madrida mora biti Španjolac s minimalno 20 godina članstva u klubu. Privatnom imovinom mora jamčiti za 15 posto proračuna kluba, koji trenutno iznosi 1,2 milijarde eura. Kandidati dakle u idućih deset dana moraju osigurati 187 milijuna eura. Taj iznos služi kao jamstvo stabilnog upravljanja klubom, odnosno bio bi iskorišten ukoliko Real Madrid upadne u financijske probleme.

Riquelme Vives je u pismu naveo da ispunjava taj kriterij.

Perez je dan ranije poručio da ga se iz Real Madrida “može istjerati samo mecima”, ali da će otići ako ga netko pobijedi na izborima.