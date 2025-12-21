Pašalićeva Atalanta u posljednjoj minuti slavila protiv Genoe

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/StefanoxNicolix via Guliver Image

U 16. kolu talijanske Serie A Atalanta je uz dosta muke slavila protiv Genoe koja se bori za ostanak. Iako je momčad iz Bergama od treće minute igrala s igračem više, gol za pobjedu došao je tek u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Za pobjedu je zabio Šveđanin Isak Hien.

Već u trećoj minuti Genoa je ostala s desetoricom na terenu, a za to je bio zaslužan Genoin vratar Nicola Leali. Tako je vratar ostavio svoju ekipu na cjedilu, ali Atalanta tog igrača više baš i nije znala iskoristiti.

Bili su bolja momčad, ali do pobjede su došli tek u 94. minuti. Tada je nakon dodavanja Nicole Zalewskog Isak Hien pogodio za 1:0 i pobjedu Atalante.

Ovim slavljem je momčad iz Bergama skočila na devetu poziciju dok je Genoa na 17. mjestu sa samo dva boda više od Verone koja drži 18. mjesto, posljednje koje vodi u Serie B. Verona ima i utakmicu manje pa bi eventualnom pobjedom mogla preskočiti Genou.

U pobjedi Atalante u sastavu nije bilo Marija Pašalića, a razlog za to je smrt njegova oca koji je preminuo u četvrtak.