Kovačević odlučio, evo tko starta u Lilleu nakon dobre predstave protiv Varaždina!

Luka Kolanović via Guliver

Dinamo večeras od 18.45 sati igra utakmicu 5. kola Europa lige u gostima kod Lillea.

Dinamo trenutačno ima bod više od Lillea na ljestvici. Dinamo je dosad skupio sedam bodova uz dvije pobjede, remi i poraz, dok je Lille dva puta pobjeđivao i dva puta gubio.

Nakon dvije startne pobjede u ovom natjecanju, protiv Fenerbahčea i Maccabija s istovjetnih 3:1, stigao je remi Dinama kod Malmöa 1:1, ali i težak domaći poraz od Celte 3:0.

“Veselimo se dvoboju u Lilleu. Iz kola u kolo suparnici su sve jači i svjesni smo da nas u Francuskoj čeka izuzetno težak ispit. Lille je odlična momčad, pogotovo pred svojim navijačima. No, vjerujemo u sebe, dobro radimo, a iz krize u koju smo upali polako izlazimo. Zadnje su utakmice pokazale da imamo kvalitetu i vjerujemo da možemo do pozitivnog rezultata“, poručio je trener Dinama Mario Kovačević.

Što se tiče sastava, otkrio je da će umjesto Nevistića na gol njegov imenjak Ivan FIlipović. Tportal javlja da bi nakon dobre predstave u Varaždinu na desnom beku trebao startati Noa Mikić. Obzirom da se radi o opasnijem protivniku, na lijevom beku ipak ponovno trebao zaigrati Bruno Goda.

Vjerojatni sastav:

Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Zajc – Lisica, Bakrar, Hoxha.