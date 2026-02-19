Ovo je vjerojatni sastav Dinama za okršaj protiv Genka

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver

Dinamo večeras od 18.45 sati igra prvu utakmicu nokaut faze Europa lige protiv belgijskog Genka na Maksimiru.

Dobra vijest za trenera Dinama Marija Kovačevića je da su svi igrači zdravi osim Ismaela Bennacera.

“S kim god igramo u Maksimiru, uvijek idemo na pobjedu. Uopće ne razmišljam ni o jednoj drugoj utakmici, nego o ovoj, padale su tu i bolje momčadi, može i Genk. Ne bih puno o sastavu, bitno je da su u dobrom stanju i ovi koji igraju i koji ulaze s klupe. Dobri smo, čvrsti, takvi moramo biti po cijelom terenu, ako budemo takvi, onda će doći i rezultat”, rekao je u najavi utakmice Kovačević.

Dinamo bi protiv Genka trebao istrčati u identičnom sastavu kao protiv Istre.

Očekivani sastav Dinama:

Livaković – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof – Stojković, Mišić, Zajc – Topić, Beljo, Hoxha.