Otkriveni detalji novog stadiona u Maksimiru: ‘Imat će 35 tisuća mjesta, kafić, restoran…’

xLukaxKolanovicx via Guliver

Iz Dinama su otkrili ono što se dosad nije znalo.

Gradnja stadiona u Kranjčevićevoj je krenula, a nakon što se i izgradi, krenut će rušenje stadiona u Maksimiru vrijednog 175 milijuna eura.

O projektu novog stadiona u Maksimiru do sada se znalo vrlo malo. No, član Izvršnog odbora Dinama te predsjednik odbora za stadion Ivan Nauković je u Zona Dinamo podcastu otkrio detalje novog stadiona.

“Imat će 35 tisuća mjesta, dvoetažno. Donja tribina će biti malo veća nego gornja iz razloga da se gornja ne mora niti otvarati za manje utakmice. Sjever će biti u jednome dijelu. Između gornje i donje tribine će biti skyboxevi dužinom cijelog stadiona. To je jedan od glavnih razloga zašto se išlo na dvije etaže. Na južnom dijelu će biti uredi i vjerojatno će neke prostorije gledati na sami stadion”, započeo je.

“Na zapadu će biti dvije tisuće biznis mjesta uz prateći restoran i malo bolje sjedalice. Tamo će biti i natjecateljske svlačionice, prostorija za UEFA-u, muzej, veliki fan shop, manji kafić i restoran. Na jugu će biti uredi, cijeli istočni dio će biti na neki način odvojen zbog boravka prve momčadi. Tamo će biti hotel za igrače, ambulanta, dva terena… Sve što je potrebno da tamo budu u karanteni.”

“Na sjeveru će biti prostorija za navijače, velika teretana za članove. Bit će coworking prostor. Najjednostavnije rečeno, prostor gdje možeš doći s laptopom spojit se na internet, raditi i gledati u maksimirsku šumu.”