Iz Dinama o Bobanu: ‘Imao je hrabrosti, bit će teško i bit će dana kao protiv Gorice’

Daniele Buffa via Guliver

Na Maksimiru se ovog ljeta dogodio totalni remont pod dirigentskom palicom predsjednika Uprave, Zvonimira Bobana.

Bobanove poteze je u podcastu Zona Dinamo komentirao sadašnji član Izvršnog odbora Dinama, a od utorka i član novog Nadzornog odbora Ivan Nauković.

POVEZANO Rendulić za SK: Dinamo je bio potpuno bezidejan, nemoćan i spor za razliku od Hajduka Dinamo objavio koliko je članova pružilo podršku Zvonimiru Bobanu

“Napravilo se nešto što se trebalo već prije dvije-tri godine. To jest, trebalo se početi tada raditi. Zvone je uvijek bio hrabar, pun inicijative i vizije i lider. Jednostavno je vidio da kasnimo u tim procesima kao klub i da ih treba napraviti. Imao je hrabrosti to napraviti. Realno, to što je on uspio napraviti ne bi nikome drugom pošlo za rukom. Njemu se vjeruje i dobro da je tako. Sigurno će biti dana kao protiv Gorice. Sigurno će biti teško. Za neke od igrača će se zaključiti da nisu za Dinamo, ali ovako se nešto trebalo napraviti. Možemo samo biti strpljivi”, rekao je Nauković.

Kako je to raditi sa Zvonimirom Bobanom?

“Prije svega, to je sve timski rad. Ne treba njemu stavljati na leđa nekakve Superman sposobnosti. To nije moguće i nije fer prema njemu. Energičan je, brzo odlučuje, promijeni mišljenje ako je potrebno. Konzultira se sa svojim timom vezano za sva pitanja. Kada slušaš njegovu viziju kakav bi Dinamo trebao biti, to je vizija koju svi imamo. I on će griješiti, ali ovo je ispravan put.”