Otkazana je Finalissima

Utakmica 'Finalissime' između Španjolske i Argentine, koja se trebala održati u Kataru 27. ožujka, otkazana je zbog sukoba na Bliskom istoku, priopćila je Uefa u nedjelju.

“Uefa je istražila druge izvedive alternative, ali svaka se na kraju pokazala neprihvatljivom za Argentinski nogometni savez.”

“Nakon dugih rasprava između Uefe i organizacijskih vlasti u Kataru, danas je objavljeno da se zbog trenutne političke situacije u regiji Finalissima ne može održati kako se očekivalo u Kataru”, objavila je Uefa.

“Prva opcija bila je održati utakmicu na Bernabeuu u Madridu na izvorni datum s omjerom navijača 50:50 na stadionu. To bi osiguralo kulisu svjetske klase, dostojnu tako prestižnog događaja, ali Argentina je to odbila. Druga je bila održati Finallissimu u dvije utakmice – jednu na Bernabeuu 27. ožujka, a drugu u Buenos Airesu tijekom međunarodnog razdoblja prije Eura i Copa Americe 2028., ponovno nudeći omjer navijača 50:50 za utakmicu u Madridu. I ova je opcija odbijena. U konačnici, Uefa je tražila obvezu Argentine da se, ako se pronađe neutralno mjesto u Europi, utakmica može održati 27. ožujka, kako je planirano, ili na alternativni datum 30. ožujka. I ovaj je prijedlog odbijen”, navodi se u Uefinom priopćenju.

“Argentina je dala protupredlog da se utakmica odigra nakon Svjetskog prvenstva, ali budući da Španjolska nema slobodnih datuma, ta je opcija morala biti isključena. Konačno, i suprotno izvorno dogovorenom planu da se utakmica održi 27. ožujka, Argentina je proglasila svoju raspoloživost za igranje isključivo 31. ožujka, datum koji se pokazao neizvedivim.“

Utakmica je trebala biti četvrto izdanje Finalissime – u kojoj se europski prvaci susreću s južnoameričkim prvacima – ali tek drugi put da se trofej natječe u ovom stoljeću.

Svjetski prvaci Argentina su trenutni branitelji naslova nakon što su 2022. godine na Wembleyju pobijedili Italiju 3:0.

Francuska je osvojila prvo izdanje natjecanja, kada je bilo poznato kao Artemio Franchi Cup, protiv Urugvaja 1985. godine, a Argentina je podigla trofej pobjedom nad Danskom nakon izvođenja jedanaesteraca 1993. godine.