Ronaldov sin odbija igrati s ocem, vraća se u Europu?

Iako trenutačno briljira u mlađim uzrastima Al-Nassra i očekivalo se da bi uskoro mogao biti priključen prvoj momčadi, čini se da mu je važnije dokazati se izvan očeve sjene.

Prema The Sunu, želi se okušati na najvišoj europskoj razini, a uz Real Madrid interes su pokazali i Bayern München te Paris Saint-Germain. Kao moguće destinacije spominju se još Borussia Dortmund i Sporting.

Povratak u Madrid čini se najrealnijim scenarijem, posebno nakon što je u ožujku trenirao s Realovom U-16 momčadi dok se njegov otac ondje oporavljao od ozljede. Ipak, obitelj je oprezna zbog velikog medijskog pritiska i stalnih usporedbi s jednim od najboljih nogometaša svih vremena.

Mladi napadač već je potvrdio talent u mlađim reprezentacijama Portugala, a impresivnu golgetersku formu pokazuje gdje god igra. Prema navodima, zabio je 58 golova u 23 utakmice za Juventusove mlađe uzraste te 56 u 27 nastupa za Al-Nassr, što jasno govori o njegovu potencijalu.