Ništa od povratka u Rijeku: Marko Pjaca potpisao za nizozemskog velikana

FC Twente

Marko Pjaca je novi igrač nizozemskog Twentea, potvrdio je klub preko službenih profila. "Hrvatski napadač s 28 nastupa za reprezentaciju dolazi u nizozemski klub kao slobodan igrač. Prošle je sezone nastupao za Dinamo Zagreb. Danas je stigao na stadion De Grolsch Veste, gdje je potpisao dvogodišnji ugovor", navodi se u objavi.

“Sretan sam što sam sada ovdje, lijep je osjećaj biti u Twenteu”, rekao je Marko Pjaca. “Nadam se da ću se što prije priključiti momčadi, upoznati igrače i pomoći klubu. Twente je klub s velikom tradicijom. Svi s kojima sam razgovarao o Twenteu rekli su mi koliko su navijači sjajni i kakva je atmosfera na stadionu. Veselim se što ću to doživjeti. Bilo mi je važno donijeti pravu odluku u ovoj fazi karijere. Želio sam nastaviti igrati u Europi, u dobroj ligi na visokoj razini”, nadodao je.

Jan Streuer, direktor Twentea, izjavio je: “Marko Pjaca je iskusan hrvatski reprezentativac koji može igrati na svim pozicijama u napadu. Prošle je sezone imao odličnu godinu u Dinamu, i u domaćem prvenstvu i u Ligi prvaka.

Već neko vrijeme sam u kontaktu s njim i kroz naše razgovore pokazao je sve veći entuzijazam za Twente. Mislim da se naše ambicije dobro poklapaju. Mi želimo izboriti Europu, a on želi predstavljati Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine. Svojim iskustvom i kvalitetom sigurno će osnažiti našu momčad.”

Prema izvještajima iz Nizozemske, pregovori oko dolaska Marka Pjace u Twente u početku su zapeli zbog dodatnih zahtjeva igračeva tima, što je stvorilo dojam da transfer neće biti realiziran. Ipak, uprava Twentea nije odustala i nastavila je tražiti kompromis. Pjaca je u tom trenutku bio slobodan igrač nakon što je prošle sezone sporazumno raskinuo ugovor s Dinamo Zagrebom, nakon neuspješnih pregovora sa Zvonimirom Bobanom o nastavku suradnje.

Pjaca je u prethodnom razdoblju od ljeta prošle godine za Dinamo odigrao 44 utakmice i postigao 9 golova, a ukupno je za klub upisao 136 nastupa i 37 golova. Posebno su pamtljivi njegovi golovi u europskim utakmicama, uključujući pogotke protiv Qarabağa u play-offu te pobjednički gol protiv Milana u posljednjem kolu Lige prvaka.

Krilni napadač vratio se u Dinamo u srpnju 2024. nakon sjajne sezone u Rijeci, gdje je zabio 7 golova i upisao 4 asistencije, što mu je donijelo povratak u hrvatsku reprezentaciju. U protekloj sezoni SuperSport HNL-a za Dinamo je odigrao 34 utakmice, postigao 6 golova i zabilježio 6 asistencija.

Twente je sezonu u nizozemskoj Eredivisie otvorio slabije i trenutno je na 14. mjestu s tri boda i samo jednom pobjedom, dok su prošle sezone završili šesti s 54 boda i bez plasmana u Europu nakon poraza od AZ-a u doigravanju za kvalifikacije Europa lige.

Pjaca je u vrhuncu karijere 2016. prešao iz Dinama u Juventus za više od 20 milijuna eura, a potom je stjecao iskustvo kroz posudbe u Schalkeu, Fiorentini, Anderlechtu, Genoi, Torinu i Empoliju. Nizozemski mediji posebno ističu njegovu fleksibilnost i bogato međunarodno iskustvo, uključujući 28 nastupa za reprezentaciju, što Twente vidi kao vrijednu prednost u borbi za vrh ljestvice i europske ambicije.