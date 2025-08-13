Brozović se vraća u Europu i ide kod jednog od najboljih trenera u povijesti?

Podijeli :

Marcelo Brozović (32) mogao bi napustiti Al Nassr, prenosi turski Fotospor. Navodno bi Hakan Calhanoglu (31) iz Intera trebao prijeći u saudijski klub i zauzeti Brozovićevo mjesto, što bi otvorilo put njegovom odlasku.

Kao potencijalna destinacija spominje se Fenerbahče, čiji je trener Jose Mourinho i gdje brani Dominik Livaković.

Brozović je u ljeto 2023. iz Intera prešao u Al Nassr za 15 milijuna eura, a prema neslužbenim podacima Capologyja, godišnje zarađuje 24,2 milijuna eura. U posljednje dvije sezone odigrao je 84 utakmice, postigao sedam golova i upisao 18 asistencija. Iako su ga posljednjih mjeseci povezivali i s drugim saudijskim klubovima, poput Al Shababa i Al Hilala, još uvijek je pod ugovorom s Al Nassrom do 2026. godine.

Prije Saudijske Arabije nosio je dres Intera, Dinama, Lokomotive i Hrvatskog dragovoljca. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 99 puta i zabio sedam pogodaka, a bio je dio momčadi koja je osvojila srebro na SP-u 2018. i broncu na SP-u 2022.