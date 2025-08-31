Osijek napokon zabio gol u HNL-u, Žaper debitirao za Lokose

U susretu petog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva i Osijek su na stadionu Maksimir odigrali 1:1.

Poveli su gosti u 32. minuti nakon što je Nail Omerović zabio prvi gol Osijeka ove sezone, a izjednačio je Mbacke Diop u 66. minuti.

Lokomotiva je treća s osam bodova, dok je Osijek deveti s tri boda, bodom više od posljednjeg Vukovara.

Prvu priliku na utakmici imala je Lokomotiva u osmoj minuti. Vasilj je prošao po lijevoj strani ubacivši pred vrata, no Vukovića je sa nekih 7-8 metara pucao pored desne vratnice. Uzvratio je Osijek u 12. minuti. Nakon ubačaja iz kornera, lopta je došla do Jelenića koji je pucao, no Posavec se dobro snašao i nogom obranio.

U 31. minuti ponovo prijeti Osijek. Guedes je prošao desnom stranom, idealno vratio loptu u sredinu za Mikolčića koji s deset metara pucao pokraj lijeve vratnice. Minutu kasnije gosti su poveli. Čolina je idealno proslijedio loptu u prazan prostor za Omerovića koji je izbjegao zaleđe, pobjegao domaćoj obrani i matirao istrčalog Posavca. Bio je to prvi gol Osijeka ove sezone nakon 392 minute igre.

Lokomotiva je uspjela izjednačiti u 66. minuti. Boune je ubacio s desne strane, Stojaković je glavom prebacio loptu na šest metara za Diopa koji je nogom matirao Malenicu.

Osijek u 79. minuti imalo lijepu priliku za novu prednost. Živković je došao pred Posaveca, no Diop je hrabrim i odlučnim uklizivanjem spriječio novi pogodak Osijeka.

Mihael Žaper debitirao je za Lokomotivu u 87. minuti.

Kolo večeras zatvaraju Hajduk i Rijeka “jadranskim derbijem” na Poljudu.