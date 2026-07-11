Oglasio se njemački savez: Evo što kažu o Kloppu na klupi Elfa

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Jürgen Klopp će preuzeti njemačku nogometnu reprezentaciju, a službena potvrda ovog velikog posla očekuje se tijekom sljedećeg tjedna.

I ranije je bilo jasno da je bivši strateg Borussije Dortmund i Liverpoola na pragu preuzimanja nacionalne vrste koja je još jednom teško razočarala svoje navijače. Klopp je obavio opsežne razgovore s čelnicima tamošnjeg saveza (DFB), a ti su pregovori prošli u sjajnom tonu, što je potvrdio i sam savez.

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“Predsjednik DFB-a Bernd Neuendorf i potpredsjednik Hans-Joachim Watzke održali su u New Yorku opsežne razgovore s Jürgenom Kloppom povodom njegova angažmana na mjestu izbornika reprezentacije. Tijekom konstruktivne razmjene stavova postignut je dogovor oko ključnih stavki u potencijalnom ugovoru”, stoji u službenom priopćenju DFB-a.

Iz saveza dodaju kako će se razgovori nastaviti te da se obje strane nadaju uspješnom dogovoru s Kloppovim trenutačnim poslodavcem. Riječ je o kompaniji Red Bull, u kojoj njemački stručnjak trenutačno radi kao globalni koordinator nogometnih klubova pod njihovim pokroviteljstvom. Iz DFB-a napominju da pregovori mogu biti uspješno zaključeni tek kada se postigne konačan dogovor s austrijskom tvrtkom.

Mladi izbornik Julian Nagelsmann nije opravdao velika očekivanja, čime je dodatno produbljena velika kriza njemačke reprezentacije koja na značajniji uspjeh čeka još od 2016. godine, kada je igrala polufinale Europskog prvenstva (dvije godine nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka u Brazilu).

Prema dostupnim informacijama, Klopp bi trebao potpisati ugovor na četiri godine, odnosno do kraja Svjetskog prvenstva 2030. godine. Godišnja plaća iznosit će nešto više od 7 milijuna eura, što je iznos malo viši od onoga koji je primao Nagelsmann, a u stručni stožer trebali bi stići i njegovi vjerni suradnici Peter Krawietz te Pepijn Lijnders.