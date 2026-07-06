Klopp o Trumpu i Infantinu: ‘Dvojica koji se ne razumiju u nogomet se ne bi trebala miješati’

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AP Photo/Eric Gay via Guliver Image

Uskoro novi izbornik Njemačke, Jürgen Klopp, "bocnuo" je Donalda Trumpa i Giannija Infantina, čije su malverzacije bacile sjenu na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Najnovija u nizu šokantnih vijesti o predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država i Fife isplivala je u javnost – Trump je zvao krovnu nogometnu organizaciju i lobirao da Folarin Balogun dobije „pomilovanje“ i pravo nastupa protiv Belgije.

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Upravo je ta informacija zasmetala bivšem treneru Borussije Dortmund i Liverpoola, koji je oduvijek bio bez dlake na jeziku.

“Nogomet je naša igra, a ne njihova. Dvojica koji se ne razumiju u nogomet ne bi se trebala miješati u njega. Balogunov start bio je za crveni karton i to je to. Žao mi ga je jer zaista nije imao lošu namjeru“, rekao je 59-godišnjak.

Izravno isključenje napadača Monaca u dvoboju s Bosnom i Hercegovinom naprečac je postalo “uvjetno“, pa će se on naći u sastavu Mauricija Pochettina već u susretu s Belgijom u osmini finala.

Izmislili su Donald i Gianni čudan presedan, ovakva situacija nikada nije viđena u dugoj povijesti nogometa.

Što se tiče stratega iz Stuttgarta – dosta je odmora! On će na klupi Elfa naslijediti Juliana Nagelsmanna, koji je doživio krah eliminacijom od Paragvaja u šesnaestini finala. Prije toga, četverostruki prvaci svijeta dva su puta zaredom ispadali već u grupnoj fazi Mundijala.