Određeni suci za 24. kolo HNL-a: Hajduku Čulina, a Dinamu Bel

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Pred nama je novo kolo s ukupno pet susreta koji će se igrati od petka do nedjelje. Prvi će na teren nogometaši Slaven Belupa i Istre 1961, a dvoboj u Koprivnici počinje u 18 sati. Utakmicu će suditi Ante Terzić iz Podstrane, dok će za VAR biti zadužen Ante Čuljak iz Zagreba.

Subota donosi dva ogleda. Program u 15 sati otvaraju Osijek i Vukovar 1991, a susret će voditi Patrik Kolarić iz Čakovca, dok će u VAR sobi biti Mario Zebec iz Cestice. Od 17:45 u Varaždinu slijedi dvoboj domaćina i Hajduka, s Antom Čulinom iz Zagreba kao glavnim sucem, dok će VAR nadzirati Fran Jović.

Nedjeljni raspored započinje utakmicom Rijeke i Lokomotive u 15 sati. Glavni arbitar bit će Mateo Erceg iz Benkovca, a VAR će kontrolirati Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca. Posljednji susret kola igra se na Maksimiru od 17:15, gdje će Dinamo dočekati Goricu. Pravdu će dijeliti Dario Bel iz Osijeka, dok će u VAR sobi glavnu riječ imati Ivan Bebek.