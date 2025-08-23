Novo pojačanje Hajduka se oprostilo sa suigračima i krenulo prema Splitu

Podijeli :

via Guliver

Španjolski medij Chiringuito objavio je da se Hugo Guillamón oprostio od suigrača u kampu Valencije te kreće put Hrvatske kako bi potpisao ugovor s Hajdukom iz Splita. Riječ je o 25-godišnjem obrambenom igraču koji, prema procjeni Transfermarkta, vrijedi 2,5 milijuna eura, a može igrati kao stoper ili zadnji vezni.

Guillamón je cijelu dosadašnju karijeru proveo u Valenciji, od omladinskog pogona do prve momčadi, za koju je upisao 146 nastupa, postigao pet pogodaka i zabilježio četiri asistencije. Najveću tržišnu vrijednost imao je u rujnu 2022., kada je bio procijenjen na čak 25 milijuna eura.

Kako piše Marca, Valencia i Guillamón dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Budući da ga trener Carlos Corberán nije uključio u svoje planove te je od početka priprema trenirao odvojeno od prve ekipe, klub je odlučio omogućiti mu odlazak. Nakon raskida, Guillamón je postigao dogovor s Hajdukom o višegodišnjoj suradnji.

Time je okončana njegova desetljetna epizoda u Valenciji, gdje je prošao sve mlađe kategorije i stigao do A momčadi. Ujedno je bio i dio španjolske reprezentacije tijekom Svjetskog prvenstva u Kataru. No, nakon tog turnira njegov napredak je zastao, a klub ga je odlučio pustiti da potraži novu sredinu. Prema Marci, u Valenciji je sada od igrača predviđenih za odlazak ostao još samo Sergi Canós.