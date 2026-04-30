Novo kolo SHNL-a: Kolarić ponovno sudi Hajduku, slavonski derbi Strukanu

Povjerenik za suđenje Bertrand Layec odredio je suce za 33. kolo hrvatskog prvenstva, javila je službena stranica HNL-a.

Ovog puta program nam ponovno donosi pet utakmica u nešto drugačijem rasporedu, igrat će se od subote do ponedjeljka. Sve, dakle, počinje subotnjim ogledom Gorice i Dinama, a tu utakmicu će voditi Ivan Vukančić iz Benkovca, a u VAR sobi bit će Dario Bel iz Osijeka.

Subotnji program završit će susretom između Vukovara 1991 i Osijeka (18.45), a pravdu će na toj utakmici dijeliti Splićanin Duje Strukan, a Mario Zebec (Cestica) sjedit će u VAR-u.

U nedjelju od 16 sati igraju Lokomotiva i Rijeka, a na Maksimiru će glavni sudac biti Ante Terzić iz Podstrane, dok će i u ovoj VAR sobi biti Osječanin Dario Bel.

Od 18.45 se tog dana na Poljudu sastaju Hajduk i Varaždin. Glavni sudac bit će Patrik Kolarić iz Čakovca, dok će uz VAR tehnologiju sve nadgledati Tihomir Pejin (Donji Miholjac). Računajući i Jadranski derbi u Kupu, ovo će za Kolarića biti već osmi ovosezonski ogled koji sudi Bijelima.

Kolo će se zaključiti ogledom u Puli, utakmica Istre 1961 i Slaven Belupa kreće od 18 sati u ponedjeljak. Glavni sudac bit će Filip Dragašević iz Zagreba, a u VAR-sobi će glavni biti iskusni Ivan Bebek (Rijeka).