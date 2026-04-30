Novo kolo SHNL-a: Kolarić ponovno sudi Hajduku, slavonski derbi Strukanu

Nogomet 30. tra 2026 13:15
Povjerenik za suđenje Bertrand Layec odredio je suce za 33. kolo hrvatskog prvenstva, javila je službena stranica HNL-a.

Ovog puta program nam ponovno donosi pet utakmica u nešto drugačijem rasporedu, igrat će se od subote do ponedjeljka. Sve, dakle, počinje subotnjim ogledom Gorice Dinama, a tu utakmicu će voditi Ivan Vukančić iz Benkovca, a u VAR sobi bit će Dario Bel iz Osijeka.

Subotnji program završit će susretom između Vukovara 1991 i Osijeka (18.45), a pravdu će na toj utakmici dijeliti Splićanin Duje Strukan, a Mario Zebec (Cestica) sjedit će u VAR-u.

U nedjelju od 16 sati igraju Lokomotiva Rijeka, a na Maksimiru će glavni sudac biti Ante Terzić iz Podstrane, dok će i u ovoj VAR sobi biti Osječanin Dario Bel.

Od 18.45 se tog dana na Poljudu sastaju Hajduk Varaždin. Glavni sudac bit će Patrik Kolarić iz Čakovca, dok će uz VAR tehnologiju sve nadgledati Tihomir Pejin (Donji Miholjac). Računajući i Jadranski derbi u Kupu, ovo će za Kolarića biti već osmi ovosezonski ogled koji sudi Bijelima.

Kolo će se zaključiti ogledom u Puli, utakmica Istre 1961 Slaven Belupa kreće od 18 sati u ponedjeljak. Glavni sudac bit će Filip Dragašević iz Zagreba, a u VAR-sobi će glavni biti iskusni Ivan Bebek (Rijeka).

