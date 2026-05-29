Dinamo ga je prošlog ljeta doveo za tri milijuna eura, sada ga je prodao za duplo manje

Španjolski prvoligaš Elche službeno je potvrdio ostanak Gonzala Villara, koji je drugi dio prošle sezone proveo u klubu kao posuđeni igrač Dinama.
Veznjak je potpisao ugovor do ljeta 2029. godine, a Elche je aktivirao ranije dogovorenu opciju otkupa vrijednu 1,5 milijuna eura.
Villar je u siječnju stigao na posudbu uz klauzulu prema kojoj će transfer postati trajan ako klub izbori ostanak u ligi. Elche je sezonu završio na 15. mjestu i time osigurao prvoligaški status, što je automatski aktiviralo otkup.
Povratkom u klub u kojem je napravio prve ozbiljne nogometne korake, Villar je postupno pronašao svoje mjesto u momčadi te tijekom proljetnog dijela sezone postao važan član veznog reda. Upisao je 12 nastupa, od čega osam od prve minute, te je postigao jedan pogodak.
— Elche Club de Fútbol (@elchecf) May 29, 2026
Španjolski veznjak nogometno je stasao upravo u Elcheu, odakle je ostvario transfer u Romu. Tijekom karijere nastupao je i za Getafe, Sampdoriju te Granadu.
Dinamo ga je prošlog ljeta doveo za oko tri milijuna eura očekujući da bude jedan od ključnih igrača momčadi. Iako je sezonu otvorio kao standardan prvotimac, kasnije je izgubio mjesto u sastavu, a za zagrebački klub odigrao je 15 utakmica uz jedan gol i jednu asistenciju.
Villar se našao u središtu pozornosti nakon Dinamova članskog dana, nedugo nakon što je izjavio da “misli da zaslužuje veću minutažu”. Na to je reagirao Zvonimir Boban riječima: “Ponio se kao frajla, malo pi*kasto.”
