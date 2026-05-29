Atletico se narugao Barceloni: ‘Nudimo vrećicu sjemenki za Yamala’

La Liga 29. svi 2026
Atletico Madrid odlučio je na duhovit i sarkastičan način reagirati na sve češće napise koji Juliana Alvareza povezuju s prelaskom u Barcelonu.

Madridski klub oglasio se na društvenim mrežama nizom objava kojima je očito želio ismijati glasine o mogućem transferu argentinskog napadača.

Sve je započelo porukom: “Za nekoliko minuta objavit ćemo priopćenje o relevantnoj temi koja stvara brojne dezinformacije.”

Nedugo potom Atletico je objavio fotomontažu Laminea Yamala u svom dresu te se pritom našalio na račun poznatog nogometnog insajdera Fabrizija Romana. Uz objavu su napisali:

“HERE WE GO! Poslali smo faks Barceloni s našom ponudom za transfer: 4 ulaznice za sutrašnji koncert Bad Bunnyja, godišnju pretplatu na ABC i vrećicu sjemenki suncokreta. Željno iščekujemo odgovor kako bismo pripremili ‘objavu’.”

Tom objavom Atletico je jasno dao do znanja što misli o sve glasnijim špekulacijama koje posljednjih tjedana povezuju Alvareza s prelaskom u redove katalonskog kluba.

