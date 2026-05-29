Atletico se narugao Barceloni: ‘Nudimo vrećicu sjemenki za Yamala’

Atletico Madrid odlučio je na duhovit i sarkastičan način reagirati na sve češće napise koji Juliana Alvareza povezuju s prelaskom u Barcelonu.
Madridski klub oglasio se na društvenim mrežama nizom objava kojima je očito želio ismijati glasine o mogućem transferu argentinskog napadača.
Sve je započelo porukom: “Za nekoliko minuta objavit ćemo priopćenje o relevantnoj temi koja stvara brojne dezinformacije.”
Nedugo potom Atletico je objavio fotomontažu Laminea Yamala u svom dresu te se pritom našalio na račun poznatog nogometnog insajdera Fabrizija Romana. Uz objavu su napisali:
“HERE WE GO! Poslali smo faks Barceloni s našom ponudom za transfer: 4 ulaznice za sutrašnji koncert Bad Bunnyja, godišnju pretplatu na ABC i vrećicu sjemenki suncokreta. Željno iščekujemo odgovor kako bismo pripremili ‘objavu’.”
HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa
— Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026
Tom objavom Atletico je jasno dao do znanja što misli o sve glasnijim špekulacijama koje posljednjih tjedana povezuju Alvareza s prelaskom u redove katalonskog kluba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!