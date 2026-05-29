The Athletic: Mourinho je potpisao ugovor s Realom

Portugalac je trenutačno pod ugovorom s Benficom, koja mu je ponudila nastavak suradnje, no navodno je odlučio prihvatiti izazov povratka u Madrid. Iako je odštetna klauzula koja je iznosila tri milijuna eura istekla krajem svibnja, Real bi za njegov dolazak mogao izdvojiti znatno veći iznos, čak do 15 milijuna eura.

The Athletic navodi kako je Mourinho već potpisao ugovor koji bi ga za Real vezao do ljeta 2029. godine. Sve se to događa uoči predsjedničkih izbora u klubu, na kojima je aktualni predsjednik Florentino Pérez veliki favorit protiv Enriquea Riquelmea. Za sada nije poznato sadrži li ugovor bilo kakvu klauzulu vezanu uz ishod izbora.

Ako Pérez osvoji novi mandat na izborima 7. lipnja, Mourinho bi već dan kasnije mogao biti službeno predstavljen kao novi trener Reala. Istovremeno se, prema istom izvoru, već radi na sastavljanju njegova stručnog stožera za novu eru na klupi španjolskog velikana.