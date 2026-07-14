AS nahvalio Olma: bivši dinamovac ispisuje povijest

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(AP Photo/Gareth Patterson) via Guliver Image

Njegova konstanta, nogometna inteligencija i sposobnost da povezuje linije još jednom su potvrdile da je jedan od ključnih igrača ove generacije Španjolske.

Ugledni španjolski list AS nakon polufinalne pobjede protiv Francuske posebno je istaknuo nastup Danija Olma, koji je asistirao Pedru Porru za drugi pogodak Španjolske.

“Ponovno je bio spektakularan. Iako je na papiru ofenzivni vezni, često se spuštao u sredinu terena i preuzimao odgovornost za organizaciju igre. Svojim okretima, kontrolom lopte i pregledom igre pokazao je vrhunsku klasu, ubrzavao je napade reprezentacije i uvijek tražio okomita rješenja. Valja istaknuti i njegov obrambeni angažman. Vrhunac njegove predstave stigao je kod akcije za drugi pogodak, kada je odigrao dupli pas s Porrom i omogućio mu završnicu iznimne kvalitete. Olmo već dugo igra u velikom kontinuitetu”, napisao je AS.

No, iza još jedne odlične partije krije se i poseban podatak. Dani Olmo, bivši igrač Dinama, na ovom Svjetskom prvenstvu već je upisao osam asistencija, više od bilo kojeg drugog španjolskog reprezentativca u povijesti nastupa na Mundijalima.

Njegova konstanta, nogometna inteligencija i sposobnost da povezuje linije još jednom su potvrdile da je jedan od ključnih igrača ove generacije Španjolske.