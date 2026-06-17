Norveška pregazila Irak, Haaland ispunio očekivanja

Uz dva pogotka Erlinga Haalanda norveška nogometna reprezentacija je pobjednički otvorila Svjetsko prvenstvo, u ogledu prvog kola skupine I u Bostonu je svladala Irak s 4-1 (2-1).

Norveška je na poluvremenu vodila 2-1, a oba pogotka je postigao Haaland, u 29. i 43. minuti. Između toga je Aymen Hussein bio irački strijelac za tadašnjih 1-1. Norveška je potvrdila pobjedu u 76. minuti kada je Leo Ostigard pogodio za 3-1. Na samom kraju je Husssein, prethodno strijelac za Irak, pogodio vlastitu mrežu i postavio konačnih 4-1 Norveške.

Norveška je tako nastavila pobjednički niz iz kvalifikacija, gdje je pobijedila u svim utakmicama te se na pravi način vratila na svjetsku scenu, u prvoj utakmici nakon SP-a 1998. gdje je imala posljednje nastupe na svjetskim prvenstvima.

Natjecanje su u ovoj skupini ranije otvorili Francuska i Senegal, a aktualni svjetski doprvaci Francuzi su pobijedili 3-1. Dva pogotka je postigao Mbappe, a jedan za Francusku Barcola. Na drugoj strani jedini je gol za Senegal postigao Mbaye.

Na vrhu ljestvice po tri boda imaju Norveška i Francuska, dok su bez bodova Senegal i Irak. U drugom kolu skupine I, 22. i 23. lipnja, igrat će Francuska – Irak te Norveška – Senegal.

Vrlo dobro je Irak otvorio susret te je više od dvadeset minuta bio posve ravnopravan protiv favoriziranih Norvežana. Trkački je Irak nadjačao suparnika u tom periodu, a jedino je Nusa svojom brzinom i driblinzima pravio probleme suparniku.

Prvi udarac na utakmici imao je irački nogometaš Hussein koji je u petoj minuti gađao daleko od vrata, dok je Norveška prvu šansu ostvarila u 24. minuti, ali je tada Sorloth iz blizine traljavo pucao glavom.

Prvi put kada je Norveška na pravi način i brzo probila presing suparnika dogodio se pogodak. U 29. minuti je Nusa uposlio Wolfea koji je bio u naletu, a ovaj je poslao sjajnu loptu pred iračka vrata gdje je spreman bio Haaland koji je zabio za 1-0.

Samo nekoliko minuta kasnije moglo je biti puno opasnije po Irak, no Haaland se nije odlučio za udarac već je uposlio Sorlotha koji je bio trom i spor u reakciji pa je šansa propala.

Prepustila je potom Norveška posjed suparniku, a hrabri Irak je izjednačio već u 39. minuti. Nakon vrlo lijepe akcije asistirao je Al-Ammari, a glavom je odlično pogodio Hussein za 1-1. Nije Irak do odmora zadržao remi već je u 43. minuti po njih opet bio koban Haaland. Poigravali su se Iračani u obrani, a norveški napadač je smjelo zgrabio šansu, kaznio suparnika i postigao novi gol za 2-1 svoje momčadi.

U nadoknadi prvog dijela tri odlične šanse imao je Irak, ali niti jedna nije završila pogotkom. Posebno je upečatljiv bio volej s 18 metara Hashima, ali je lopta otišla malo iznad vrata.

U drugom poluvremenu se bitno smanjio broj pravih prilika. I dalje se igralo ravnopravno, ali Norveška je sve više razmišljala o čuvanju vlastitih vrata nego li o trećem pogotku.

Prvu šansu u nastavku imao je irački strijelac Hussein koji je opet pucao glavom, ali u 53. minuti malo pored vratnice. Norvežani su se sve više, kako se približavao kraj, oslanjali na ubacivanja i prekide, a upravo im je to donijelo treći pogodak u 76. minuti. Nakon kornera iz blizine je glavom lakoćom zabio Ostigard za bijeg na dva pogotka razlike i 3-1.

Treći je pogodak slomio Irak koji više nije imao snage za konkretne napade, dok su na drugoj strani šanse za povećanje norveške prednosti propustili Haaland i Thorstvedt. Na samom kraju, u 97. minuti, Hussein je pogodio vlastitu mrežu i Norveška je pobijedila s 4-1.