VIDEO / Reporter SK s Miškovićem u SAD-u: ‘Prognoza za Englesku? Pobjeda’

Reporter Sport Kluba Vedran Babić svakog se dana javlja uživo s novostima i svim zanimljivostima Svjetskog prvenstva, a posebno zanimljiv susret imao je s predsjednikom Rijeke i dopredsjednikom HNS-a Damirom Miškovićem.
“Prekrasno je, što drugo reći. Puno nas Hrvata je ovdje, dirljivo je da se naježiš”, rekao je Mišković našem Vedranu Babiću u centru Dallasa i otkrio do kada ostaje u Americi.
“Bit ćemo dokle god je i Hrvatska ovdje.”
Prognoza uoči Engleske?
“Pobjeda.”
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