VIDEO / Reporter SK s Miškovićem u SAD-u: ‘Prognoza za Englesku? Pobjeda’

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Reporter Sport Kluba Vedran Babić svakog se dana javlja uživo s novostima i svim zanimljivostima Svjetskog prvenstva, a posebno zanimljiv susret imao je s predsjednikom Rijeke i dopredsjednikom HNS-a Damirom Miškovićem.

“Prekrasno je, što drugo reći. Puno nas Hrvata je ovdje, dirljivo je da se naježiš”, rekao je Mišković našem Vedranu Babiću u centru Dallasa i otkrio do kada ostaje u Americi.

Dalić: Ne možemo živjeti od medalja, imamo visoke ambicije

“Bit ćemo dokle god je i Hrvatska ovdje.”

Prognoza uoči Engleske?

“Pobjeda.”