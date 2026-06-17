Modrić uoči Engleske o teškim uvjetima, stanju u momčadi i – kraju karijere

Luka Modrić najavio je susret Hrvatske i Engleske (22:00) kojim za Vatrene napokon kreće Svjetsko prvenstvo.

“Put je bio sjajan, nisam mogao niti sanjati da ću biti na pet SP-a. Kada se vratim na početke, bio sam dečko koji je ima velike snove. Sanjao sam o jednom nastupu, a uskoro ću imati 200. Svako prvenstvo me činilo boljim, rastao sam kao igrač i kao osoba, sa svim izbornicima i suigračima,” kazao je na konferenciji za medije u Dallasu.

Dodao je kako je reprezentacija od samostalnosti napravila nevjerojatne rezultate.

“Osvojila je tri medalje. Odigrali smo pregršt velikih utakmica. Međutim, ne razmišljamo dalje od sutrašnje utakmice. Primaran cilj nam je sutrašnja utakmica i prolaz skupine.”

Pokušao je otkriti čarobnu formulu svoje nogometne dugovječnosti.

“Prije svega ključ su odricanje i strast za nogometom. Karijere su se produžile, sada se igra do kasnih 30-tih. No, ključni su strast i mentalitet.”

“Vatreni” otvaraju SP utakmicom protiv Engleske, a Modrić je otkrio kakvo je stanje u momčadi.

“Stanje u ekipi je jako dobro, odradili smo fenomenalne pripreme u svakom segmentu. Vjerujem da ćemo to sutra pokazati. Reprezentacija je izmijenjena, došla su nova lica koja daju novu snagu i dimenziju. Opet imamo dobru ekipu, za što smo sposobni vidjet ćemo na turniru, možemo obećati da ćemo dati svoj maksimum. Znam da su očekivanja velika, zbog dva velika rezultata. I mi imamo velika očekivanja, ali treba ići utakmicu po utakmicu,” kazao je dodavši:

“Očekuje nas teška utakmica, igrat ćemo protiv jakog suparnika, ali imamo vjeru u sebe. Utakmica protiv Engleske je važna, ali svaka je važna i druga i treća. Imali smo i ovakvih i onakvih primjera. Ne mora odrediti sudbinu, ali je važna zbog samopouzdanja.”

Modrić je istaknuo kako ga raduje svaka utakmica u hrvatskom dresu, a jednom rečenicom dao je naslutiti i kraj karijere nakon Svjetskog prvenstva.

“Svaka utakmica za reprezentaciju je posebna i važna, posebno kada su u pitanju velika natjecanja. Svi želimo završiti karijeru na najbolji način. Svi ćemo dati sve od sebe. Nadam se da možemo pet donijeti navijačima mnogo radosti”, kaže i dodaje:

“Nogomet nikome ništa ne duguje, mi smo tu da pokušamo pokazati nabolje, svi imamo želje i snove, nekada to uspije, nekada ne, no bitno je dati maksimum i uživati.”

Modrić je četiri godine proveo u Premier ligi igrajući za Tottenham. Kazao je kako su te godine učinile boljim.

“Sigurno sam napredovao, igranje u Premier ligi mi je pomoglo u nogometnom odrastanju.”

Sutra će na terenu biti na suprotnim stranama s Judeom Bellinghamom s kojim je dijelio svlačionicu u Real Madridu.

“Igrali smo dvije godine zajedno, znam kakav je talent i karakter. Od njega će nam sutra prijeti velika opasnost.”

Komentirao je i teške vremenske uvjete za igru koji vladaju u SAD.

„Svima je isto, ne možemo se na to žaliti, dobro smo se aklimatizirali. Bilo je teško prva dva dana. Sutra će biti zatvoren stadion, tako da će biti lakše. Ali to neće biti presudno. Imali smo tih iskustva i s klubovima i pripremama. Ne treba se brinuti za vrijeme,” zaključio je.