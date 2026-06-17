Dalić: Ne možemo živjeti od medalja, imamo visoke ambicije

Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protvnik, ali spremni smo, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Dallasu.

“Čeka nas teška utakmica i najteži mogući protvnik. Dobro smo odradili pripreme, bio bi sretan kad bi to sutra prezentirali. Znamo njihovu kvalitetu, vrlo su opasni. Posebno preko bokova, imaju jednog od najboljeg napadača na svijetu. Opasni su iz prekida i na to smo se pripremali. Pokušat ćemo dati sve od sebe, ne samo se braniti već pokušati prema naprijed,” kazao je Dalić.

Hrvatska danas u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske, a susret je najavio izbornik Zlatko Dalić.

Hrvatska je na posljednja dva SP-a pod Dalićevim vodstvom osvojila srebo i broncu.

“Medalje su sjajne, Hrvatska je napravila čudo, ali to je povijest ne možemo od toga živjeti. Imamo visoka očekivanja i ambicije, mi smo spremni na to. Možemo napraviti nešto dobro, ali idemo korak po korak. naš osnovni cilj je proći skupinu,” kazao je.

Engleske novinare je zanimalo njegovo mišljenje o Luki Vuškoviću.

“Luka je veliki talent, odigrao je sjajnu sezonu. Ima veliki potencijal, on će naslijedit Gvardiola u njegovim nastupima i karijeri, pametan je i razmišlja. Vidjet ćemo što ćemo s njima protiv Engleske. On će sigurno biti nositelj hrvatske reprezehtacije idućih deset godina. Za njega je najvažnije da nađe klub i da igra.”

Prokomentirao je i drugog Luku, kapetna Modrića.

“On je kapetan naše ekipe, moja desna ruka na terenu. Ekipi jako puno znači da imamo nekoliko starijih igrača koji uz Luku vode ekipu. Luka svojim primjerom pokazuje kako se bori za reprezentaciju.”

Dalić nije želio previše govoriti o sastavu, niti otkrivati u kojoj će formaciji zaigrati.

“Radujem me kako smo radili ovih dana i sretni smo što smo ovdje. O sastavu ne bi govorio,” poručio je izbornik Dalić.