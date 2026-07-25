Bara odgovorio na navode Turaka da je Livaković prodan, sve je stalo u dvije riječi

Neizvjesna je i dalje budućnost Dominika Livakovića.
Livaković je službeno i dalje pod ugovorom s turskim Fenerbahčeom. Čini se da u Turskoj neće ostati pa zajedno sa svojim agentom Andyjem Barom traži novo rješenje.
Prošlu je polusezonu proveo na posudbi u Dinamu, a sada su se turski mediji, točnije Sabah, raspisali kako je Livaković postigao načelni dogovor s grčkim Olympiacosom.
Objavili su da će grčki klub Turcima platiti 4,5 milijuna eura. Na to je Bara imao jednostavan odgovor.
“Nije istina”, poručio je za tportal.
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