Nedavno je nastupio na SP-u, a sada je pozitivan na kokain

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LVDIDI SPP via Guliver

Australski napadač Cristian Volpato bio je pozitivan na kokain nakon što ga je policija u Sydneyu zaustavila zbog prebrze vožnje, izvijestili su lokalni mediji.

Napadač talijanskog Sassuola je u petak zaustavljen zbog prebrze vožnje nakon što je vozio BMW brzinom od 109 km/h u zoni od 60 km/h na mostu Anzac oko 1:10 ujutro.

Policija ga je testirala na alkohol i narkotike, a Volpato je navodno bio pozitivan na kokain.

Navodi se kako je 22-godišnjem muškarcu izdana prekršajna kazna zbog prebrze vožnje, dozvola mu je suspendirana na šest mjeseci, a policija nastavlja istragu.

Australski nogometni savez (FA) je objavio kako je u kontaktu s igračem i prati cijeli slučaj.

“U kontaktu smo s igračem i nastavljamo pratiti slučaj,” objavio je Savez.

Oglasio se i Australski sindikat igrača (PFA).

“PFA je upoznat s izvješćima o Cristianu Volpatu i osigurat će mu podršku.”

Volpato od 2023. igra za Sassuolo, a dvije godine je bio i član Rome. Čak je igrao za talijansku reprezentaciju u mlađim uzrastima, a od svibnja 2026. nosi dres australske vrste s kojom je nastupio na nedavnom SP-u.