Džeko odlučio gdje nastavlja karijeru, pratimo ga i dalje na Sport Klubu

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BiH napadač odlučio je da će zaigrati u njemačkom elitnom nogometnom rangu.

Prema informacijama njemačkih medija, Edin Džeko nastavit će karijeru u Schalkeu. Dvije strane postigle su potpuni dogovor o nastavku suradnje.

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Važnu ulogu u njegovoj odluci imao je trener Miron Muslić koji mu je navodno garantirao važnu ulogu u momčadi.

Džeko bi već sljedećeg tjedna trebao doputovati u Gelsenkirchen. Ondje će obaviti liječničke preglede, nakon čega bi trebao uslijediti i službeni potpis ugovora.

Podsjetimo, Schalke ove sezone igra Bundesligu koju pratite ekskluzivno na Sport Klubu.

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