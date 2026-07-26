UEFA donijela veliku promjenu u Hajdukovom rasporedu u Europskoj ligi

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Luka Kolanovic via Guliver Image

Hajduk je u četvrtak golovima Michelea Šege i Darija Melnjaka s 2:0 bio bolji od Pafosa u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige. Tako su Splićani na Poljudu napravili veliki korak prema plasmanu u treće pretkolo drugog najjačeg natjecanja u Europi.

Već su prošlog ponedjeljka Bijeli saznali mogućeg protivnika u toj fazi. Kuglice su pobjednika dvomeča između Hajduka i Pafosa spojile s austrijskim velikanom Salzburgom.

U prvoj utakmici tog pretkola domaćin je trebao biti Hajduk ili Pafos, no UEFA je, zbog svog europskog Superkupa koji se igra 12. kolovoza, odlučila kako će Salzburg u toj prvoj utakmici šestog kolovoza ipak biti domaćin.

Tako će Hajduk, ako prođe Pafos u drugom pretkolu Europske lige, prvu utakmicu trećeg pretkola EL igrati u Austriji. Uzvrat bi bio na rasporedu 13. kolovoza u Splitu.