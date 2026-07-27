Hezonja će u NBA ligi imati upola manju plaću, ali iza svega je dugoročni plan?

Košarka 27. srp 202612:20 0 komentara
AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver Image

Mario Hezonja se nakon četiri godine vraća u NBA ligu te napušta Real Madrid kako bi potpisao jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara bruto.

Španjolska Marca ističe kako je Hezonja ovim potezom doslovno prepolovio svoju plaću, budući da bi u Realu zarađivao dvostruko više. Poznati list stoga se pita stoji li iza tog svjesnog financijskog minusa dugoročni plan.

Nagađaju kako je Hezonjin cilj odigrati dobru sezonu u Clevelandu i izboriti znatno izdašniji NBA ugovor. No, ako u tome ne uspije, njegov potez prati već uhodani uzorak europskih zvijezda poput Guerschona Yabuselea, Vasilija Micića, Sashe Vezenkova i Nigela Hayes-Davisa.

Svi su oni otišli u NBA, prošli kroz epizodne uloge i marginalizaciju, a zatim se vratili u Europu gdje su potpisali neke od  najizdašnijih ugovora u Euroligi.

Španjolski mediji stoga zaključuju da ako Hezonja i ne ostvari željeni status u Americi, ovaj financijski rizik na kraju bi mu se mogao višestruko isplatiti povratkom u europsku elitu.

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