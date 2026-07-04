Nijedna afrička reprezentacija nije uspjela ono što je napravio Maroko, evo o čemu se radi

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(Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images) via Guliver Image

Maroko je s 3:0 bio bolji od Kanade u osmini finala Svjetskog prvenstva te su postali prvi četvrtfinalist Mundijala u Sjevernoj Americi.

Dva pogotka za Maroko postigao je Azzedine Ounahi u 50. i 82. minuti a u strijelce se upisao i Soufiane Rahimi u osmoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Tako su izborili četvrtfinale gdje čekaju pobjednika susreta između Francuske i Paragvaja koji igraju od 23 sata.

Ovim uspjehom Maroko je postao prva afrička reprezentacija koja je četvrtfinale Svjetskog prvenstva izborila na dva uzastopna turnira. 2022. u Kataru došli su i do polufinala gdje ih je porazila Francuska, a onda i Hrvatska u borbi za treće mjesto.

Maroko će, ako je vjerovati prognozerina, trebao dobiti priliku za osvetu u četvrtfinalu. Francuska je na krilima ubojitog napada veliki favorit protiv Paragvaja koji je šokirao Njemačku boljim izvođenjem jedanaesteraca.