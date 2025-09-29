Neymar je ponovno ozlijeđen i opet mora pauzirati od nogometa

Podijeli :

RobertoxCasimiro via Guliver

Santos će se boriti za opstanak, a bez pomoći bivšeg ponajboljeg nogometaša svijeta, barem neko vrijeme.

Brazilski nogometaš i kapetan Santosa Neymar bit će izvan terena najmanje još četiri tjedna zbog ozljede, objavio je predsjednik kluba Marcelo Teixeira.

Kako je Teixeira otkrio, Neymar (33) ozlijedio je bedreni mišić desne noge prije dva tjedna i neće moći pomoći suigračima do početka studenog.

Neymar, koji se vratio u Santos u siječnju ove godine, ove je sezone odigrao 13 utakmica u brazilskoj eliti i postigao tri gola.

Santos čeka teška borba za opstanak u brazilskoj Serie A jer su 16. na tablici sa samo 27 bodova iz 24 odigrane utakmice, pet više od Juventuda i Vitorije koji su prvi “ispod crte”.