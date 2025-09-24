Neymar komentirao dodjelu Zlatne lopte, jedna stvar ga je iznenadila: ‘Smiješna odluka’

Podijeli :

Vitor Aznar Sports Press Photo SPP via Guliver

Nižu se reakcije na novu dodjelu Zlatne lopte.

Zlatnu loptu je osvojio Ousmane Dembele, igrač Paris St. Germaina. Drugi je bio Barcelonin as Lamine Yamal, treći još jedan igrač pariškog kluba Vitinha, četvrti napadač Liverpoola Mohamed Salah, a peti 28-godišnji Brazilac Raphinha, igrač Barcelone.

Upravo je to peto mjesto ‘zapelo’ za oko Neymaru, koji je prokomentirao izbor oko svog sunarodnjaka:

“Raphinha na petom mjestu je stvarno smiješna odluka”, napisao je na društvenim mrežama 33-godišnji Neymar.

Prošle sezone Raphinha je dominirao u dresu katalonskog velikana te je u 57 utakmica u svim natjecanjima postigao 34 pogotka uz čak 25 asistencija.