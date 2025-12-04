Nevjerojatni Neymar hat-trickom vodio Santos do važne pobjede

Podijeli :

U noći sa srijede na četvrtak odigrano je pretposljednje kolo brazilske Serie A. Santos, za koji igra Neymar Jr. gostovao je kod Juventudea te im je trebao dobar rezultat kako bi u posljednje kolo ušli sa sigurnijom razlikom od zone ispadanja. Za taj dobar rezultat pobrinuo se legendarni Brazilac koji je hat-trickom doveo Santos do pobjede od 3:0.

Brazilcu su inače liječnici rekli kako zbog ozljede koljena ne bi smio igrati. Međutim, Neymar je odlučio svoju ekipu izvući iz opasne zone. Nakon prvog poluvremena nije bilo pogodaka, a onda je u drugom dijelu krenuo šou bivšeg igrača Barcelone, PSG-a i Al-Hilala.

Prvi gol zabio je u 56. minuti, drugi je stigao devet minuta kasnije, a hat-trick je zaokružio sigurnim kaznenim udarcem kojemu je prethodilo njegovo prepoznatljivo trčanje u niskom skipu prema lopti.

Tako je legendarni Brazilac odveo svoju momčad do 3:0 pobjede i privremene sigurnosti od ispadanja. Trenutačno su na 15. mjestu, a 17. Vitoriji i zoni ispadanja bježe dva boda. U posljednjem kolu dočekuju trećeplasirani Cruzeiro, a u slučaju pobjede osigurat će ostanak, a u teoriji mogu izboriti i grupnu fazu Copa Sudamericane.