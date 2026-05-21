Predsjednica Osijeka demantirala informacije o prodaji kluba

Nogomet 21. svi 202612:59 > 13:20 0 komentara
NK Osijek

Nakon što je turski poduzetnik Yüksel Yıldırım objavio da mu je bila ponuđena kupnja NK Osijek, slavonski je klub demantirao informaciju.

NK Osijek ovim putem odlučno odbacuje sve netočne i neprovjerene navode o mogućoj prodaji Kluba koji se posljednjih dana pojavljuju u medijskom prostoru. Klub nije vodio, niti vodi razgovore o prodaji, niti je bio u kontaktu s osobama ili subjektima koji se spominju u tim napisima.

Naš puni fokus usmjeren je isključivo na budućnost NK Osijek — završetak petogodišnje strategije razvoja Kluba, jačanje sportske i organizacijske strukture te pripremu svih ključnih projekata koji slijede. Po završetku svih procesa i finalizaciji ključnih odluka, Klub će najprije interno komunicirati sve promjene, zatim ih predstaviti svojim navijačima, a potom i službeno objaviti putem javnog priopćenja”, stoji u priopćenju predsjednice Alexandre Vegh na društvenim mrežama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.

Objavu dijeli NK Osijek (@nkosijek)

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet