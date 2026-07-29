Neuer o kraju karijere: ‘Ne želim igrati s tim osjećajem’

Podijeli :

Guliver image (ID: 1078517139)

Legendarni njemački vratar Manuel Neuer prvi je put javno nagovijestio da se njegova impresivna karijera približava kraju.

Kapetan Bayerna započeo je pripreme za svoju 21. sezonu u Bundesligi, od čega će mu ovo biti 16. godina u dresu minhenskog velikana, a nakon prvog treninga na Tegernseeu otvoreno je govorio o budućnosti.

Zvijezda Bayerna odlazi u Saudijsku Arabiju za rekordni iznos tamošnje lige? Bayern bez zvijezda izgubio od trećeligaša, zaigrala dva hrvatska talenta

Na pitanje planira li po završetku sezone donijeti konačnu odluku o nastavku karijere ili će se oprostiti od nogometa po isteku ugovora u ljeto 2027. godine, Neuer nije skrivao svoja razmišljanja:

“Nikada ne ulazim u sezonu govoreći da mi je posljednja. Ne želim igrati s tim osjećajem, bez obzira na to što možda posljednji put nastupam na nekom stadionu. Ali sve upućuje na to da ću završiti karijeru”, rekao je 40-godišnji vratar.

Neuer je u svibnju produžio ugovor s Bayernom do ljeta 2027. godine, no priznao je da je tijekom pregovora ozbiljno razmišljao o završetku karijere.

“U 85 posto slučajeva vjerojatno bih završio karijeru. Međutim, igranje u ovoj momčadi, s ovim stručnim stožerom i ljudima u klubu, i dalje mi predstavlja veliko zadovoljstvo. Borimo se za sve trofeje i uvijek smo na najvišoj razini. Upravo su atmosfera, momčad i način na koji klub funkcionira bili presudni da nastavim”, objasnio je Neuer.

Iskusni čuvar mreže istaknuo je da i dalje osjeća kako može dati veliki doprinos momčadi.

“Ako sam ovdje, onda sam ovdje zbog sebe i zato što vjerujem da još mogu pomoći momčadi”, poručio je Neuer, dodavši da u svemu ima veliku podršku obitelji i prijatelja.

Iako nije izravno potvrdio kada će objesiti rukavice o klin, njegove izjave jasno sugeriraju da bi sezona 2026./27. mogla biti posljednja u karijeri jednog od najboljih vratara svih vremena.