Neto sramotno gurnuo sakupljača lopta pa poručio: Ispričao sam mu se 35 puta

(AP Photo/Michel Euler) via Guliver Image

Pedro Neto našao se pod kritikama nakon što je tijekom poraza Chelseaja 2:5 protiv PSG-a u Ligi prvaka odgurnuo dječaka koji je skupljao lopte. Incident se dogodio u sudačkoj nadoknadi kada je portugalski krilni igrač pokušavao što brže izvesti aut. U tom trenutku gurnuo je dječaka u prsa jer je smatrao da odugovlači s vraćanjem lopte u igru.

Već tešku večer za Chelsea dodatno je obilježio upravo taj sporni trenutak. Kod rezultata 4:2 za PSG Neto je u želji da ubrza nastavak igre fizički reagirao uz aut-liniju i odgurnuo skupljača lopti prema reklamnim panoima. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, gdje su mnogi navijači njegov potez opisali kao “odvratan”. Iako je situacija izgledala grubo, 26-godišnji nogometaš nije dobio žuti karton, ali postoji mogućnost da UEFA naknadno reagira i kazni ga zbog nesportskog ponašanja.

Nakon utakmice Neto je pokušao popraviti situaciju pa je prišao dječaku i osobno mu se ispričao. U razgovoru mu je pomogao suigrač iz portugalske reprezentacije i PSG-ov veznjak Vitinha kako bi dječaku na francuskom objasnio što mu Neto želi poručiti.

Nogometaš Chelseaja dječaku je poklonio svoj dres, a zatim se javno ispričao i pred kamerama TNT Sportsa. Naglasio je da takvo ponašanje ne odražava njegov karakter te da je reakcija bila posljedica frustracije zbog rezultata.

“Želim se ispričati. Već sam razgovarao s njim. Bio je to u žaru trenutka. Gubili smo i htio sam uzeti loptu. Malo sam ga gurnuo, a to se ne smije događati. Vidio sam da sam ga povrijedio, a ja nisam takav. Bilo je to u afektu, dao sam mu svoj dres. Moram mu se ispričati. Stvarno, stvarno mi je žao zbog toga”, objasnio je Neto i dodao:

“Odmah sam pričao s njim i smijao se, bilo mu je drago što sam mu dao dres, a ja sam se ispričao valjda 35 puta. Nisam razumio što govori na francuskom, ali smijao se, pa mislim da je shvatio da je to bilo u žaru borbe. Vitinha mu je objasnio da ja nisam takav.”