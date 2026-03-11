VIDEO / PSG u posljednjim minutama razbio Chelsea i došao na korak od četvrtfinala Lige prvaka

Podijeli :

Aktualni europski prvak PSG na svom je stadionu stekao tri gola prednosti protiv Chelseaja pobjedom 5:2.

Dva puta je PSG vodio, ali se isto toliko puta Chelsea vraćao iz rezultatskog minusa. Prvo je Barcola u 10. minuti doveo Parižane u vodstvo, ali je potom Gusto izjednačio u 28. minuti kada je provukao loptu ispod domaćeg vratara Safonova koji je mogao i bolje reagirati.

U 40. minuti je bljesnuo kontranapad PSG-a, a Dembele je bio precizan i pogodio za 2:1. Vodio je domaćin do 57. minute kada je Fernandez bio strijelac za goste i 2:2. U završnici su Parižani ipak stisnuli gas i postigli tri pogotka koja su im odškrinula vrata prema četvrtfinalu. Prvo je Vitinha u 74. dao gol za 3:2, a potom je dva pogotka postigao Kvaratškelia, u 86. i 94. minuti, za na kraju veliku pobjedu od 5:2.

