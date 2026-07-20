Erlić o dolasku Brumada u Dinamo: ‘Nisam igrao protiv jačeg napadača’

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AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Nakon kratkog odmora u rodnom kraju, Erlić se već priključio pripremama svog klupskog sastava, no uspomene i emocije s reprezentativnog okupljanja i dalje su iznimno svježe.

Hrvatski reprezentativac i stoper danskog Midtjyllanda, Martin Erlić, u ekskluzivnom je razgovoru za Sportske novosti sumirao dojmove nakon završetka Svjetskog prvenstva.

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Iako je na svojem trećem velikom natjecanju ponovno ostao bez odigrane minute, hrvatski stoper ne skriva da je gorak okus ostao prvenstveno zbog načina na koji su Vatreni ispali u dramatičnoj završnici protiv Portugala.

Na pitanje je li uspio prihvatiti način na koji se Hrvatska oprostila od turnira, Erlić je bio izuzetno otvoren i bez dlake na jeziku:

“Rekao sam da više neću pratiti Svjetsko prvenstvo. Vidjeli smo što se događalo. Mažu nam oči. Mi smo pokazali veliko poštovanje prema svima, bilo je i prošlo. Cijeli svijet je sve vidio.”

Analizirajući sam nastup reprezentacije kroz turnir, istaknuo je kako je momčad rasla iz utakmice u utakmicu te da je okršaj s Portugalom bio ujedno i najbolja utakmica Vatrenih.

“Samo mi je u sjećanju taj sprint kad sam povukao prema dečkima, nakon što smo zabili gol za 2:2. Stvarno je bila velika emocija i onda kad ti to netko sruši, tu emociju, i poništi ti pogodak na takav način, zaista ne znam što reći. U svlačionici je nakon utakmice tišina bila sat vremena. Nitko ništa nije rekao. Jako bolno.”

Ostatak prvenstva, priznaje, svjesno je odlučio ignorirati sve do samog povratka u Dansku:

“Nije, i to najviše zato što je ostao bijes u meni. Ljutnja golema. Morali smo dobiti Portugal. Svakim kadrom neke utakmice koju bih gledao samo bih osvježavao i jačao te osjećaje. Teško mi je to prožvakati.”

Osvrnuo se i na optimistične najave novog izbornika Slavena Bilića te na budućnost reprezentacije:

“Poslao je jasnu poruku. Imamo miks dobrih igrača, mladih i starih. Velika su očekivanja. Letvicu smo stavili visoko. Moramo znati da imamo kvalitetu i da možemo. To smo već dokazali. Nije to ništa novo.”

Kada je u pitanju klupska karijera, Erlić ostaje čvrsto vezan uz Midtjylland, s kojim lovi novu titulu te priprema utakmice kvalifikacija za Europsku ligu protiv turskog Beşiktaşa.

Osvrnuo se i na suigrača Juniora Brumada, napadača koji se spominje u kontekstu prelaska u zagrebački Dinamo:

“Kako sam tek došao u klub, ne znam aktualnosti. Brumado je odličan. Otkako igram nogomet, nisam igrao protiv jačeg igrača. Ne kažem da nisam igrao protiv kvalitetnijega, nego jačega. Ima ogromnu moć, volio bih da ga zadržimo, ali ako ide… Vidjet ćemo hoće li to biti završeno. Ne bih htio ulaziti u to. Fantastičan je igrač.”