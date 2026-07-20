Iz Kustošije je otišao u Barcelonu, a sada će ga trenirati Klose

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BaptisteAutissier Panoramic via Guliver

Mladi senegalski stoper Mikayil Faye, koji je iz zagrebačke Kustošije ostvario senzacionalan transfer u Barcelonu, pred novim je angažmanom.

Prema navodima njemačkog Skyja, 22-godišnjak stiže iz Stade Rennesa u njemačkog drugoligaša Nürnberg na jednosezonsku posudbu s pravom otkupa, a na klupi će ga dočekati legendarni Miroslav Klose.

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Nakon što u Barceloni nije dočekao priliku u prvoj momčadi, katalonski ga je klub prodao Rennesu za 12 milijuna eura. Prošlu je sezonu proveo na posudbi u talijanskom Cremoneseu upisavši osam nastupa.

Liječnički pregled u Njemačkoj zakazan je u iduća 48 sata, čime Faye otvara novo poglavlje u karijeri, započeto na niželigaškim hrvatskim travnjacima.